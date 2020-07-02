وسجل لسيتي نجم اللقاء كيفين دي بروين من ركلة جزاء 25، ورحيم ستيرلينغ أحد أهم نجوم المباراة 35، وكان لرحيم مساهمة كبرى بهدف ثانٍ لكنه احتسب للاعب ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرمى فريقه 66، وفيليب فودين 55، الذي زار الشباك للمرة الرابعة في آخر ثلاث مباريات.

ووقف لاعبو مانشستر سيتي في الممر الشرفي تحية لبطل البريميرليغ مع دخول لاعبي الأخير ملعب الاتحاد، ولكنهم قدموا أداءاً بطولياً في المباراة واعتمدوا بشدة على استغلال مساحات ليفربول والارتداد بسرعة وقوة وإنتاجية عالية.

أراد ليفربول المباراة احتفالاً بتتويج انتظره ثلاثين عاماً، وأرادها سيتي تعويضاً عن خيبة فقدان لقب الموسمين الماضيين، ما بعد تحية الاصطفاف، لم يتوقف المضيف، بل عاث لاعبوه سرعة ونجاعة في شباك منافسهم.

وحقق سيتي فوزه الثالث في أربع مباريات منذ استئناف الدوري.

المفارقة أن خسارته الوحيدة (1-2 أمام تشيلسي في المرحلة الماضية)، كانت هي التي منحت ليفربول اللقب، مع تبقي سبع مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، تلقى ليفربول خسارته الثانية فقط هذا الموسم مقابل 28 فوزاً وتعادلين.

وصار رصد مانشستر سيتي 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر وبطل موسم 2019-2020.



مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز سيتي 4-0

(90+5) رياض محرز يسجل اسمه على لائحة الهدافين ويسدد بزاوية أليسون لكن الحكم يلغي الهدف بالعودة للفار بسبب لمس لاعب سيتي الكرة.

على الرغم من السيطرة النسبية على الكرة، إلا أن ليفربول بدا مستسلماً لنتيجة المباراة.

(76) صلاح يرسل كرة خطيرة يمسكها إيدرسون.

إيقاع عال من الجانبين، بالنسبة لسيتي كبرياؤه محرك أساسي إضافة لإنه يريد أن يحرم ليفربول النقاط.

هدف لسيتي (66) تمريرة حريرية من دي بروين إلى رحيم الذي يزرع القبلة الرابعة، لكن الكرة ترتطم بألكسندر تشامبرلين فتحسب على الأخير.

(55) فودين المتحفز يخترق بقوةويسدد بأحضان أليسون.

(54) بغرابة شديدة تفوت الكرة من ساديو مانيه أمام المرمى.

(50) دفاع ليفربول يتحمل عبء الهجمات المتلاحقة على مرماه، وآخر كرة أوقفها فان دايك لفودين على باب المرمى.

(48) جيسوس يستغل خطأ فادحاً من أرنولاد ويسدد لكن أليسون يمنع الرابع.

بداية الشوط الثاني.

نهاية شوط لقاء المباراة الأول بتقدم مذهل لسيتي 3-0.

هدف (45) فودين يضيف الثالث بعد تبادل مميز بين لاعبي سيتي، التمريرة الحاسمة لدي بروين أحسن من يجيدها.

هدف ثانٍ لسيتي (35) بعد ارتداد مثالي أنهاه فودين بتمريرة رائعة لرحيم الذي لم يتوان عن وضع مهارته لمضاعفة النتيجة.

هدف مانشستر سيتي (25) سجله البلجيكي كيفين دي بروين من علامة الجزاء بعدما أعاق غوميز منافسه رحيم ستيرلينغ.

(20) أخطر فرص اللقاء من صلاح الذي سدد كرة قوية أصابت القائم الأيسر لحارس مرمى سيتي إيدرسون.

(14) عرضية خطيرة لميندي من طرف سيتي لا تجد من يتابعها.

(10) دي بروين يتحرك ويسدد كرة قوية سددها لكن دفاع ليفربول أبطل مفعولها قبل أن تصل لأيلسون.

(04) صلاح يهدد مرمى إيدرسون بكرة خطيرة جدا تصدى لها الحارس البرازيلي.

(01) الحكم أنطوني تايلور يطلق صافرة بداية اللقاء





تشكيلتا مانشستر سيتي وليفربول