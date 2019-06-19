ونقل بيان عن ووكر قوله "أنا سعيد لتوقيعي على عقد جديد"، مضيفاً "اللعب لسيتي هو كل ما كنت آمل به وأكثر".

وساهم ووكر (29 عاماً) منذ انضمامه عام 2017 الـ "سيتيزنز" من مواطنه توتنهام هوتسبر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) بفوزه بلقب الدوري مرتين (2018 و2019)، وبكأس الرابطة المحلية مرتين (2018 و2019)، وكأس إنكلترا مرة (2019) وبدرع المجتمع مرة (2018).

وتابع ووكر "لقد كان قراراً سهلاً. أردت التنافس للفوز بالألقاب، اللعب على أعلى المستويات وأشعر أني تطورت كثيراً كلاعب خلال فترة وجودي هنا".

وأردف "رؤية النادي - داخل وخارج الملعب - تتناسب كلياً مع رؤيتي وأنا متشوق لتمضية السنوات الخمس القادمة، على أمل الفوز بالمزيد من الألقاب".

ويأتي الاعلان عن تمديد عقد ووكر في ظل تقارير صحافية تشير إلى اقتراب سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل حوالى 45 مليون جنيه إسترليني.