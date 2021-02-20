قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 11:39 3:36 دقيقة يستضيف ملعب أنفيلد اليوم السبت مواجهة مثيرة في "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:32 دقيقة الفرنسي يوهان كاباي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:38 دقيقة يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني 0:33 دقيقة فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة 1:59 دقيقة التعادل يحسم قمّة المغرب وغانا 0:30 دقيقة تونس تتأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا لكرة السلة 3:51 دقيقة ليون يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة المؤقتة