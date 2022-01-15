قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي من قبل AFP January 15, 2022 10:31 3:15 دقيقة في قمة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، يستقبل المتصدر مانشستر سيتي بميدانه مطاردَه المباشر تشيلسي. وسيحاول تشيلسي تقليص فارق النقاط، فيما سيسعى السيتي لتأكيد ذاته في اتجاه تحقيق اللقب. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة مباراة مصر وغينيا بيساو - التغطية الخاصة 3:15 دقيقة قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي 2:41 دقيقة مصر تنشد الفوز من بوابة غينيا بيساو 2:59 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المنتخب السوداني ونظيره النيجيري 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 0:44 دقيقة باتريس نوفو: "سيطرنا على الشوط الأول ولم نسجل" 1:57 دقيقة تعرّف على ما حصل بعد مباراة الغابون وغانا ! 0:51 دقيقة أيو يتحدث عن سبب غضبه بعد مباراة غانا والغابون 4:03 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الغابون وغانا 0:26 دقيقة الاتحاد الدولي يوقف اللاعب السنغالي باب غايي