قراءة لتفاصيل الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 14:37 2:06 دقيقة أرقام الجولة الافتتاحية من الدوري الإنكليزي الممتاز كانت متنوعة بين أرقام قياسية للبعض وإخفاقات للبعض الآخر .. قراءة لتفاصيل الجولة الأولى من البريميرليغ في سياق التقرير التالي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد 1:24 دقيقة بندر الأحبابي: مباراتنا ضد السد كانت صعبة جداً 2:52 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الشارقة 0:38 دقيقة أرسنال يمدّد عقد نجمه الغابوني أوباميانغ 3:43 دقيقة تعادل مثير بين العين والسد 1:57 دقيقة الاحتفال بالذكرى العشرين لأولمبياد سيدني 0:44 دقيقة نادال: قرار الانسحاب من بطولة أميركا لم يكن سهلاُ