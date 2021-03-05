قراءة في ردود الأفعال بعد سقوط ليفربول أمام تشيلسي من قبل beIN SPORTS March 5, 2021 14:03 8:30 دقيقة يعيش ليفربول موسماً دقيقاً بعد الهزائم التي تعرض لها في الدوري الإنكليزي الممتاز وتتالي الإصابات التي أربكت حسابات المدرب يورغن كلوب. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الملف الاقتصادي هاجس حقيقي للرئيس المقبل لبرشلونة 2:25 دقيقة يوفنتوس يعيش على وقع أزمة مالية بسبب "كوفيد-19" 8:30 دقيقة قراءة في ردود الأفعال بعد سقوط ليفربول أمام تشيلسي 0:38 دقيقة كلوب يشرح سبب تغيير صلاح في مباراة تشيلسي 2:39 دقيقة مواجهة عربية خالصة بين بلوزداد والهلال 0:45 دقيقة تعرف على تشكيلة ليبرون جيمس لمباراة كل النجوم 2:10 دقيقة هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز 3:11 دقيقة تشيلسي يزيد من محن ليفربول على أرضه 0:33 دقيقة توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً 0:25 دقيقة الهلال السوداني يتعاقد مع فورموزينيو