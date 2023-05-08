عشر دقائق انتظرها أصحاب الأرض لافتتاح النتيجة عن طريق ويليان من ركلة حرة، وبعدها بثماني دقائق أضاف البرازيلي الآخر كارلوس فينسيوس الهدف الثاني لفولهام.

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل سجل الاسكتلندي توم كيرني ثالث أهداف فريقه من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وعاد ذات اللاعب ليعزز تقدم فريقه بالهدف الرابع عند الدقيقة الحادية والخمسين.

وقلص هارفي بارنس النتيجة لليستر في الدقيقة التاسعة والخمسين.

مهرجان أهداف فولهم تواصل ليسجل ويليان هدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة السبعين من تسديدة جميلة معاقباً فاردي الذي أهدر فرصة التسجيل من ركلة جزاء (66).

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لفريق ليستر سيتي سجل منها جيمس ماديسون هدف فريقه الثاني في الدقيقة الحادية والثمانين، وأضاف بارنس هدف فريقه ليستر الثالث بعد خطأ مشترك بين الدفاع وحارس مرمى.

ورفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد ليستر عند 30 نقطة ليبقى مهدداً بالهبوط.

