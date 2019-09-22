اقتنص أرسنال فوزاً بغاية الأهمية على حساب ضيفه أستون فيلا 3-2 اليوم الأحد ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعانى أرسنال كثيراً خلال الشوط الأول بعد تلقيه هدفاً حمل توقيع الاسكتلندي مكغين (20) وطرد لاعبه مايتلاند إثر توجيه الإنذار الأصفر الثاني له (41).

وعدّل الإيفواري بيبي النتيجة من ركلة جزاء (59) إلا أنّ فرحته لم تستمر طويلاً بعد تسجيل البرازيلي ويسلي لهدف الضيف الثاني (60).

وضغط أرسنال بقوة سعياً لخطف الانتصار وكان له ما أراد عقب هدف من البديل تشامبرس (81) بتسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء ومن ثم جاء الدور على الغابوني أوباميانغ الذي ترجم ركلة حرة مباشرة قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة وصار رابعاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني بينما تجمّد رصيد الخاسر عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.