أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء أن السلسلة الثالثة من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجرتها الإثنين والثلاثاء، كشفت عن أربع حالات إيجابية في ثلاثة أندية.

وارتفع عدد الحالات التي تم الكشف عنها منذ بداية الفحوصات منذ مستهل الأسبوع الماضي إلى 12 حالة في صفوف اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

ولم تكشف رابطة الدوري الممتاز عن هوية أو أندية الأشخاص المصابين بالفيروس، ولكن الأندية تعلن في بعض الأحيان عن المعنيين في بيانات رسمية على غرار ما فعله بيرنلي أو واتفورد أو بورنموث سابقاً.

وأضافت الرابطة أن المصابين سيعزلون أنفسهم لمدة سبعة أيام وفقاً للبروتوكول الذي تم وضعه من أجل استئناف التدريبات.

وأوضحت أنها ستستمر في تكثيف الفحوصات بعد 748 فحصاً في السلسلة الأولى و966 فحصاً في السلسلة الثانية و1008 في الثالثة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للسلسة الرابعة المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، سيخضع 60 شخص في صفوف كل ناد لفحص كوفيد-19 مقارنة بـ50 في الاختبارات السابقة.

وخطا الدوري الإنكليزي الممتاز خطوة كبيرة نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال السماح الأربعاء بالاحتكاكات في التمارين.

وجاء القرار بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

وسيتعين على الرابطة الآن أن تناقش مع الأندية والقنوات الناقلة للمباريات الـ92 المتبقية هذا الموسم موعد إقامة أول مباراة منذ توقف الدوري في التاسع من آذار/مارس بسبب وباء "كوفيد-19".

