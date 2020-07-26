وتواصل التنافس على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى صافرة النهاية قبل أن يحتفظ فاردي بصدارته رغم مزاحمة أوباميانغ.

وسبق وأن فاجأ صلاح نجم ليفربول الجميع بوجوده على رأس ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسمين وتقاسم جائزة الهداف الموسم الفائت، إلا أنّ المسابقة شهدت تنافساً شديداً في كل مرحلة على ترتيب هدافي الدوري الممتاز 2019 - 2020، قبل أن يتربع فاردي على القمة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

واحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الفائت برصيد 32 هدفاً أمام هاري كين (30) لكنه تشارك اللقب مع أوبامينغ وسانيه في الموسم المنصرم (برصيد 22 هدفاً)، قبل أن يعود فاردي ليفرض نفسه بقوة في الموسم الذي انتهى السبت 26 - 7 - 2020.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في موسم 2018 - 2019 الاسم عدد الأهداف النادي محمد صلاح 22 ليفربول ساديو مانيه 22 ليفربول أوباميانغ 22 أرسنال أغويرو 21 مانشستر سيتي

ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المقبل خاصة وأن المسابقة مليئة بعاشقي الشباك.

دي بروين ملك الأسيست



وتصدر البلجيكي دي بروين نجم مانشستر سيتي صانعي الأهداف بعشرين تمريرة حاسمة أمام أرنولد مدافع ليفربول (13).

وفيما يتعلق بحراس المرمى تصدر البرازيلي إيدرسون الترتيب بالحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.