وقال غيماريش إنه سعيدٌ للتوقيع مع نادٍ عريق مثل نيوكاسل ومنبهر بالمشروع "وما شجعني أكثر هو وجود لاعب برازيلي آخر هو جويلينتون".

وأضاف: "عدد من الأندية اهتم لخدماتي، لكني فضّلت نيوكاسل، أعتقد أني اتخذت القرار الصائب بقدومي إلى هنا، والتحدي الأكبر هو البقاء في الدوري الممتاز".

وتابع بالقول: "في البرازيل عندما كنت طفلاً، لم نكن نسمع كثيراً بنادي نيوكاسل، لكني أتذكر أني شاهدت فيلماً عن النادي".

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً: "والدي كان سعيداً بانتقالي إلى نيوكاسل ربما أكثر مني، أعتقد أنه بإمكاني أن أمد يد العون للفريق في الخط الأمامي".