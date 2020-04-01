غوارديولا يوجه رسالة لعشاق كرة القدم April 1, 2020 12:24 0:47 دقيقة وجه الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رسالة لكل عشاق كرة القدم في هذا الظرف الصعب، الذي يمر به العالم مطالباً الجميع بتوخي الحذر، والبقاء في البيت من أجل تجاوز هذا الوباء والعودة بقوة في المستقبل. مقابلات غوارديولا -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة جوناتان سانتشيث: سيكون سوق الانتقالات المقبل سيء 0:47 دقيقة غوارديولا يوجه رسالة لعشاق كرة القدم 2:03 دقيقة الاتحاد الأرجنتيني يعرض فيديو توعوي للحد من الوباء 0:49 دقيقة كيف يقضي أشرف حكيمي وقته في الحجر الصحي ؟ 11:37 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة وفاة باب ضيوف رئيس مرسيليا السابق بسبب "كورونا" 0:22 دقيقة بواتينغ يتعرّض لحادث سير ! 1:49 دقيقة هل يمكن انقاذ الموسم الكروي في القارة العجوز؟ 0:16 دقيقة رسالة مؤثرة من صالح الماجري للجماهير بشأن كورونا 3:03 دقيقة فيروس كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين