واحتفظ سيتي بلقبه في البريميرليغ بعد صراع محموم انتهى بفارق نقطة يتيمة أمام ليفربول.

وبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة في فترة سابقة من الموسم، سيكون بمقدور سيتي تحقيق ثلاثية محلية للمرة الأولى عندما يواجه واتفورد السبت في نهائي كأس انكلترا على ملعب ويمبلي.

وتصدر غوارديولا تصويت لجنة من الخبراء بالإضافة الى الجماهير، متفوقاً أيضا على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي أوصل فريقه إلى نهائي دوري ابطال اوروبا على غرار كلوب، ومدرب ولفرهامبتون البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الذي حل سابعاً في موسمه الأول بعد عودته إلى دوري النخبة.

وقال غوارديولا البالغ 48 عاماً "يشرفني الحصول على هذه الجائزة. أريد مشاركتها مع لاعبي فريقي لانهم النجوم في كل شيء، ومع جهازي الفني لأننا قاتلنا بمواجهة جميع المدربين في الدوري، خصوصاً المذهل يورغن كلوب الذي بقي يواجهنا حتى النهاية".

وأصبح مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق ثالث مدرب يحتفظ بجائزته بعد السير اليكس فيرغوسون والبرتغالي جوزيه مورينيو.