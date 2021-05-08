غوارديولا يتحدّث عن ركلة الجزاء التي أهدرها أغويرو من قبل beIN SPORTS May 9, 2021 00:02 1:42 دقيقة تحدّث المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن ركلة الجزاء التي أهدرها المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أمام تشيلسي اليوم السبت. مقابلات جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة شاهد فرحة لاعبي إنتر عقب إحرازهم لقب الدوري 0:27 دقيقة بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" 2:19 دقيقة ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ 1:54 دقيقة زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" 1:20 دقيقة كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" 4:28 دقيقة إنتر يحتفل باللقب بفوز كبير على سامبدوريا 4:30 دقيقة تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الممتاز 0:33 دقيقة دورة مدريد: زفيريف يثأر من تيم ويبلغ النهائي 3:25 دقيقة قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل السلبي 0:51 دقيقة نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية