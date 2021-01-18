غوارديولا يتحدث عن الموسم الاستثنائي ويوضّح موقفه من محرز من قبل beIN SPORTS January 18, 2021 20:44 8:10 دقيقة تحدث الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الموسم الحالي الاستثنائي والذي يشهد منافسة محتدمة بين الأندية على لقب الدوري الإنكليزي وذلك في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS . مقابلات جوسيب غوارديولا رياض محرز الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 8:10 دقيقة غوارديولا في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 3:50 دقيقة المغرب يستهل حملته في أمم إفريقيا للمحليين بالفوز 2:02 دقيقة اتفاقية بين سبيتار والاتحاد القطري لألعاب القوى 0:07 دقيقة الحكومة الأسترالية تطالب بالالتزام بالقيود الصحية 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 0:30 دقيقة وفاة الجعفري رئيس نادي الاتحاد الليبي 0:35 دقيقة تقاريرُ تؤكد رفض إشبيلية الاستغناء عن النصيري 0:23 دقيقة قاسم باشا يعلن ضم درينكووتر على سبيل الإعارة 1:31 دقيقة نادال بين العشرة الأوائل للأسبوع 800 توالياً 0:44 دقيقة مونديال 2021: انسحاب الرأس الأخضر