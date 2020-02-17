كشفت يومية تايمز البريطانية أن المدرب الإسباني قد أبلغ إدارة المان سيتي وكذلك اللاعبين نيته الاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق حتى في حال ثبتت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف عن المشاركة في البطولة القارية للموسمين المقبلين.

