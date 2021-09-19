غوارديولا: "التعادل أمام ساوثهامبتون يعتبر نتيجة عادلة" من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 09:31 0:27 دقيقة اعتبر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أن التعادل أمام ساوثهامبتون هو نتيجة عادلة، موضحاً أن التواصل بين الخطوط لم يكن جيداً مما صعب على فريقه بناء الهجمات. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان