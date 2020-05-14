تلقت خطط الدوري الإنكليزي الممتاز لاستكمال الموسم في يونيو/حزيران دفعة بعد أن قال أوليفر داودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة "تفتح الباب" لعودة كرة القدم في يونيو.

وأضاف داودن أنه عقد "اجتماعا إيجابيا" مع مسؤولي كرة القدم ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنكلترا والاتحاد الإنكليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.

وقال في بيان "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما في خطط استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء آمنة مع وضع صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول.".

وأضاف: "الحكومة تفتح الباب أمام عودة منافسات كرة القدم الرسمية بأمان في يونيو مع بحث سبل متابعة المشجعين للمباريات على نطاق واسع".

ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط قال داودن إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.





