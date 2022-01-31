It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season



📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

وقال برينتفورد في بيان له: "النادي يؤكد التوقيع مع لاعب خط الوسط الدانماركي الدولي كريستيان إريكسن (29 عاماً، بشرط الحصول على الموافقة الدولية".

وذكر النادي الإنكليزي أن اللاعب وقع عقده بعد الانتهاء من التقييم الطبي. ووقع حتى نهاية موسم 2021-22.

وكان إريكسن قبل نحو أسبوع تمرن مع يونغ أياكس، وهو الفريق الرديف لأياكس الذي منح الدانماركي بدايته الاحترافية عام 2010 بعدما انضم قبلها بعامين إلى فريق الشباب وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يغادر العملاق الهولندي في 2013 إلى توتنهام الإنكليزي ومن بعدها إلى إنتر الإيطالي في 2020.

لاعب خط الوسط المهاجم معروف جيدًا لمدرب فريق برينتفورد توماس فرانك. إذ لعب كريستيان لمنتخب الدانمارك تحت 17 عامًا عندما كان توماس مدربًا لتلك المجموعة، وتقدم بسرعة عبر منتخبات الفئات العمرية، حتى ظهر مع منتخب الرجال وهو في سن 18.

وقال توماس فرانك: "إنني أتطلع إلى العمل مع كريستيان مرة أخرى، لقد مر وقت منذ أن دربته آخر مرة، وحدث الكثير منذ ذلك الحين. كان كريستيان يبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت وأصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين ظهروا في الدوري الإنكليزي الممتاز. كما فاز بألقاب في جميع أنحاء أوروبا وأصبح نجم المنتخب الدانماركي".