طرد مدافع بورنموث بسبب اضطلاعه بمهام حارس المرمى!! January 18, 2020 22:36 0:41 دقيقة لفت مدافع بورنموث ستيف كوك الانتباه في المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي بالطريقة "غير الشرعية" التي دافع بها عن مرمى فريقه في مواجهة نورويتش والتي كلفته البطاقة الحمراء. بورنموث -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة إيبار يوقف سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد في الليغا 0:41 دقيقة طرد مدافع بورنموث بسبب اضطلاعه بمهام حارس المرمى!! 4:00 دقيقة فيورنتينا يهزم نابولي في عقر داره 0:51 دقيقة بطولة آسيا: المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثالثة 4:01 دقيقة لايبزيغ يستثمر سقوط مونشنغلادباخ ويعزز صدارته 3:22 دقيقة نيوكاسل يُسقط ضيفه تشيلسي بهدف قاتل 5:03 دقيقة إشعاع هالاند يطغى على فوز دورتموند في أوغسبورغ 1:23 دقيقة هالاند "الغول" يوجّه رسالة مضمونة الوصول!! 1:35 دقيقة أستراليا الحاجز الدائم أمام السوريين 2:31 دقيقة الشريف يتحدث عن هدفي إشبيلية أمام ريال مدريد