وبخلاف غالبية الدوريات الأوروبية، لا تتوقف منافسات الدوري المحلي خلال فترة الأعياد ما يفرض على الاندية جدولاً مزدحماً في فترة زمنية قصيرة.

ويخوض فريق "الشياطين الحمر" مباراته الأخيرة لعام 2019 أمام مضيفه بيرنلي السبت في المرحلة 20، بعد 48 ساعة فقط على فوزه 4-1 على ضيفه نيوكاسل.

وقال سولسكاير "لا أعتقد أنه أمر عادل إطلاقاً للاعبين. لا أعتقد أنه من العادل التوقع أن تقدّم أفضل مستويات، على الصعيدين الذهني والجسدي، بعد 48 ساعة (من مباراتك السابقة)".

وتابع مهاجم يونايتد السابق "لدينا فرصة أمام بيرنلي لتقديم أفضل ما لدينا لأنّ معدل أعمار لاعبينا، الذي بلغ 23 عاماً في التشكيلة الأساسية للمباراة (أمام نيوكاسل)، من شأنه أن يسهل الأمور علينا... لعبوا (بيرنلي) حتى النهاية أمام إيفرتون" في إشارة الى فوز الاخير 1-صفر بهدف في الدقيقة 80، "فيما انتهينا من الشوط الاول ( تقدم يونايتد 3-1 على نيوكاسل) واستخدمنا الشوط الثاني للتعافي".

وتشكل المباراتان جزءً في سلسلة من سبع مباريات في غضون 21 يوماً، وهو نمط من الصعب التأقلم معه في ظل المفاهيم الحديثة للراحة والتعافي.

لكن هذا هو الطلب التجاري للجدول التقليدي المزدحم للدوري الانكليزي، حيث لا يبدو إلغاؤه وارداً في المستقبل القريب رغم المعترضين، بمن فيهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الترتيب الذي وصف فكرة خوض الأندية مباريات في 26 و28 كانون الأول/ديسمبر بالـ "جريمة".

وأجاب سولسكاير رداً على سؤال عمّا إذا قد تغيّر كرة القدم الانكليزية هذا النظام "أنتم بلد تقليدي. تحبون التقاليد. لا أرى التغيير ممكناً. ولكن يجب أن يحصل".

وعن كيفية تعامله مع هذا الواقع حين كان لاعباً في صفوف يونايتد (1996-2007)، أجاب المهاجم الدولي السابق ممازحاً "لقد كان الأمر سهلاً بالنسبة لي. كنت على دكة البدلاء طوال الوقت. لم ألعب أبداً 90 دقيقة مرتين في غضون ثلاثة أيام. ربما مرة واحدة".

وختم قائلاً "عليك أن تعتني بنفسك، تتناول الطعام والمشروب المناسب وتنام جيداً".