صلاح يكشف عن طموحاته القادمة مع ليفربول من قبل beIN SPORTS December 1, 2021 23:42 2:15 دقيقة تحدّث الدولي المصري محمد صلاح عن الأهداف التي يرنو لتحقيقها مع ليفربول مشيداً بما يقدمه زميله الهولندي فيرجيل فان ديك مع ليفربول. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة صلاح يكشف عن طموحاته القادمة مع ليفربول 3:16 دقيقة نيس يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 4:43 دقيقة ليفربول يحسم الديربي بفوز كبير على إيفرتون 0:40 دقيقة الحمدان: "كنا نطمح لتحقيق الفوز" 0:56 دقيقة عدنان حمد: "أنا راضٍ بالأداء" 3:48 دقيقة المنتخب الأردني ينتصر على نظيره السعودي 1:27 دقيقة عموتة يتحدّث عن فوز المنتخب المغربي 3:03 دقيقة المنتخب المغربي يحقق الفوز على المنتخب الفلسطيني 0:46 دقيقة الشناوي: "أضعنا العديد من الفرص" 0:42 دقيقة مصطفى مطر حارس منتخب لبنان: "قدمنا كل ما لدينا"