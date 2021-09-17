صراع تصحيح المسار بين نيوكاسل وليدز من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 15:31 0:43 دقيقة يستضيف نيوكاسل يونايتد ضيفـَه ليدز يونايتد في مبـاراة يتـوق فيها الفريقـَين إلى تحقيق الفوز الأوّل في الـ"بريميرليغ" هذا الموسم. تقارير إخبارية ليدز يونايتد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم على قمة جبلية 1:31 دقيقة الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 0:42 دقيقة الغرافة يواجه الأهلي والريان أمام الوكرة 0:43 دقيقة صراع تصحيح المسار بين نيوكاسل وليدز 0:53 دقيقة الترويج لوظائف الشباب في قطاع الرياضة 1:03 دقيقة أنور الغازي يشيد بعودة كريستيانو 1:19 دقيقة لقطة اليوم .. "حين تخونك يداك لا تلم قفازاتِك" 1:13 دقيقة مورينيو: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:07 دقيقة براندن رودجرز: "نشعر بخيبة أمل" 1:25 دقيقة ستيفن جيرارد: "علينا استخلاص العبر"