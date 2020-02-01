صدام قوي بين ليستر سيتي و ضيفه تشيلسي February 1, 2020 10:54 2:11 دقيقة يسعى نادي ليستر سيتي لتثبيت أقدامه ضمن رباعي المقدمة عندما يستضيف فريق تشيلسي الذي يشاركه الطموح ذاته، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليغ. الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة سولشار يعلّق على التعاقد مع برونو فرنانديش 1:01 دقيقة مورينيو يتحدث عن خطط توتنهام لهذا الموسم 0:47 دقيقة كينين بطلة لأستراليا المفتوحة على حساب موغوروزا 2:00 دقيقة "ستيبلز سنتر" تحت وطأة الظلام بعد رحيل براينت 0:51 دقيقة ألكاثير: الدوري الإسباني الأفضل في العالم 1:40 دقيقة النجم يستضيف بلاتينيوم وعينه على نقاط الفوز 1:46 دقيقة قمة مثيرة بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليستر سيتي و ضيفه تشيلسي 1:53 دقيقة لحظات مؤثرة في ليلة تكريم "ليكرز" لبراينت 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية