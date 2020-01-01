بهذا الفوز الثمين، رفع سيتي رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن ليستر سيتي المتفوق بدوره على مضيفه نيوكاسل بثلاثية نظيفة في هذه المرحلة و11 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي يستقبل شيفيلد يونايتد الخميس، أمّا إيفرتون فقد توقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وألحق الـ"سيتيزنس"، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بإيفرتون خسارته الأولى في ثلاث مباريات منذ أن تولى الإشراف عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسجل فيل فودن هدفاً ألغاه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لوجود تسلل لدى بناء الهجمة (13). ثم طالب لاعبو سيتي بالحصول على ركلة جزاء لدى سقوط الجزائري رياض محرز داخل المنطقة لكن الحكم لم يحتسبها بعد اللجوء مجدداً إلى تقنية الفيديو (19).

وافتتح البرازيلي غابريال جيزوس التسجيل عندما تلقى كرة في العمق من الألماني إيلكاي غوندوغان فتخلص من أحد مدافعي إيفرتون وسدّد كرة لولبية في الزاوية اليسرى لمرمى جوردان بيكفورد (51).

ولم يكن إيفرتون ينهض من صدمة الهدف حتى تلقت شباكه هدفاً آخر عندما مرّر محرز كرة أمامية باتجاه جيزوس فأطلقها مباغتة في الشباك (58).

ونجح إيفرتون في تقليص الفارق بعد أن فشل حارس سيتي، التشيلي كلاوديو برافو في تشتيت إحدى الكرات، فوصلت إلى دومينيك كالفرت-لوين ومنه عرضية عند القائم البعيد حيث المتربص البرازيلي ريتشارليسون فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (71).

وسنحت أمام جيزوس فرصة تسجيل هاتريك عندما وصلته كرة عرضية داخل المنطقة فسددها برأسه لكن بيكفودر كان لها بالمرصاد (73)، قبل أن يسدد في القائم بعد تمريرة من محرز (78).