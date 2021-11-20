سولشار: يونايتد استغل التوقف الدولي بشكل إيجابي من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 11:26 0:37 دقيقة قبل مواجهة واتفورد لحساب الجولة الثانية عشرة، قال النرويجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إنه تواصل مع إدارة النادي بشكل طبيعي، مؤكداً أن الفريق استثمر فترة التوقف الدولي على نحو إيجابي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة 2:42 دقيقة تشافي يتأهب لقيادة برشلونة للمرة الأولى 0:37 دقيقة سولشار: يونايتد استغل التوقف الدولي بشكل إيجابي 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 2:28 دقيقة تشيلسي يخوض اختباراً صعباً أمام ليستر سيتي 1:24 دقيقة غوندوغان يؤكد جاهزية الـ"مانشافت" لخوض المونديال 2:49 دقيقة سان جيرمان يستقبل نانت استعدادا لمواجهة سيتي 4:11 دقيقة ليل يفرط في فوز ثمين على موناكو 0:31 دقيقة سيدات ماميلودي صنداونز يتوجن بدوري أبطال إفريقيا 0:44 دقيقة تقارير عن استمرار غياب بيدري عن برشلونة