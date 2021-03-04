سولشار يلمح إلى عدم إمكانية فيرنانديز تعزيز صفوف المنتخب من قبل beIN SPORTS March 4, 2021 14:28 6:19 دقيقة أكد أولي غونار سولشار، مدربُ مانشستر يونايت، أنه قد لا يسمح لمتوسط ميدانه البرتغالي برونو فيرنانديز السفر للمشاركة مع منتخب بلاده في الاستحقاقات المقبلة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز أولي غونار سولشار برونو فرنانديز -آخر الفيديوهات 6:19 دقيقة فيرنانديز قد لا يعزز صفوف المنتخب 0:24 دقيقة شاردي يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي روتردام 0:29 دقيقة مباراة ليفربول ولايبزيغ في بودابست 3:41 دقيقة قمّة نارية بين ليفربول وتشيلسي 0:26 دقيقة الأهلي يعاقب كهربا 3:33 دقيقة هاردن يقود بروكلين نتس للفوز على روكتس 4:06 دقيقة روما يستعيد توازنه 0:48 دقيقة جابر تودّع بطولة قطر توتال بخسارتها أمام بليشكوفا 3:16 دقيقة يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس 2:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعود بفوز ثمين من بوردو