وسجّل للفائز كل من جوشوا داسيلفا (10) والدنماركي ماثياس يانسين (18) وبن مي (30) والفرنسي بريان مبومو (35).

وهي الهزيمة الثانية تواليًا لفريق الشياطين الحمر بعد خسارته للمواجهة الافتتاحية في معقله "أولد ترافورد" أمام برايتون بهدفين لواحد ليواصل اليونايتد رحلة البحث عن أولى نقاطه في المركز العشرين الأخير.

أما برينتفورد فقد رفع رصيده إلى 4 نقاط في المرتبة الثالثة مؤقتًا بعد تعادله في الجولة الأولى من البريميرليغ مع مستضيفه ليستر سيتي بهدفين لمثلهما.

وتزيد هذه النتيجة الكبيرة من متاعب مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي الجديد إيريك تين هاغ وتغذّي الشكوك بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تشير التقارير الإعلامية إلى عدم ارتياحه للوضعية الراهنة للفريق الإنكليزي ورغبته في مغادرة صفوفه.