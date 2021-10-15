ستيرلينغ يعبر عن رغبته في خوض تجربة خارج ملاعب الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS October 15, 2021 14:30 0:44 دقيقة كشف رحيم ستيرلينغ، نجم مانشستر سيتي، رغبته في خوض تجربة خارج ملاعب الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك في ظل الدقائق المحدودة التي يحصل عليها الموسم الحالي مع بطل البريميرليغ. تقارير إخبارية رحيم ستيرلينغ الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة فينغر يتحدّث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 1:00 دقيقة لاوتارو يعترف بصعوبة الفوز على بيرو 0:44 دقيقة ستيرلينغ يعبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة 0:45 دقيقة سيرج أورييه يخوض مرانه الأول مع فياريال 0:59 دقيقة رافينيا سيتذكر ما فعله وتشيتشي يشكر بيلسا 1:30 دقيقة كلوب يعتبر محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم 2:57 دقيقة أنس جابر تتألق وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز 0:35 دقيقة الباراغوي تقيل مدربها الأرجنتيني بيريسو 5:01 دقيقة نيمار يبدع ويساهم في فوز البرازيل على أوروغواي 3:05 دقيقة منتخب تشيلي يتجاوز فنزويلا بثلاثية