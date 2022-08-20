وبصم جيمس ماديسون على هدف أصحاب الأرض من ركلة حرة رائعة (54).

إلا أن هدفي البديل تشي آدمز في الشوط الثاني (68 و84)، ثانيهما عبر مقصية جميلة، منحا فريق "القديسين" فوزه الأول.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر في حين تجمّد رصيد ليستر سيتي عند نقطة يتيمة.

وبعد انتصاره التاريخي برباعية نظيفة على ضيفه مانشستر يونايتد الأسبوع الفائت، سقط برنتفورد في الوقت القاتل أمام مضيفه فولهام 3-2 برأسية النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90.

وكان فولهام تقدم 2-صفر باكرًا عبر الجامايكي بوبي ريد في الدقيقة الأولى والبرتغالي جواو باولينيا (20). إلا أن الضيوف بدوا أنهم سيعكّرون فرحة أصحاب الأرض بهدفي الدنماركي كريستيان نورغارد (44) وإيفان توني (71) قبل أن يمنح ميتروفيتش فولهام فوزه الأول.

وفاز كريستال بالاس على ضيفه أستون فيلا 3-1 في مباراة بين فريقين يشرف عليهما أسطورتا الدوري الممتاز ستيفن جيرارد والفرنسي باتريك فييرا.

وكان أستون فيلا البادئ بافتتاح التسجيل عبر أولي واتكينز (5)، إلا أن بالاس قلب الطاولة على الضيوف بفضل المتألق الإيفواري ويلفريد زاها الذي وقّع هدفين (7 و58) والفرنسي جون فيليب ماتيتا (71).

وحقق إيفرتون نقطته الأولى هذا الموسم بتعادله القاتل على أرضه مع الوافد نوتنغهام فوريست 1-1 عبر هدف ديماراي غراي (88) بعد سبع دقائق من هدف الويلزي برينان جونسون لصالح الضيوف (81).