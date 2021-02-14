



وكان ساوثهامبتون الطرف الأفضل في الشوط الأول وتقدم حين لعب ستيوارت ارمسترونغ تمريرة عرضية ليضعها داني إينغس في الشباك (25).

وحصل ولفرهامبتون على طوق نجاة في بداية الشوط الثاني حين لعب نيلسون سيميدو تمريرة عرضية اصطدمت بذراع رايان برتراند لتحتسب ركلة جزاء نفذها روبن نيفيز بنجاح (53).

ومنح بيدرو نيتو ولفرهامبتون المقدمة في الدقيقة 66 بهدف من مجهود فردي رائع بعد أن راوغ يانيك فيسترجارد قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس اليكس مكارثي من زاوية ضيقة ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

وتخطى ولفرهامبتون منافسه ساوثامبتون للمركز 12 برصيد 30 نقطة بينما تراجع فريق المدرب رالف هازنهوتل، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة بالدوري، إلى المركز 13 برصيد (29 نقطة).