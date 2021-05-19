وعلى ملعب غوديسون بارك، تمكن الدولي البرازيلي ريشارليسون من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

ويأتي إيفرتون (59 نقطة) في المركز الثامن بفارق الأهداف عن توتنهام.

وحقق أرسنال فوزه الرابع تواليًا في الدوري على حساب مضيفه كريستال بالاس 1-3 بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع مبقيًا أيضًا على حظوظه الضئيلة بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 58 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بهدف على الطائر من الإيفواري نيكولا بيبيه إثر عرضية من الاسكتلندي كيران تييرني (35)، قبل أن يعادل البلجيكي كريستيان بنتيكي النتيجة على ملعب "سيلهورست بارك" في المباراة البيتية الأخيرة لمدربه روي هودجسون الذي سيرحل مع نهاية الموسم، برأسية إثر عرضية من ضربة ثابتة لأندروس تاونسند (62).

إلا أن البرازيلي غابريال مارتينيلي تابع عرضية من النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد الإسباني في الوقت بدل الضائع مانحًا المدفعجية التقدم (90+1)، قبل أن يؤكد بيبيه الفوز (90+5).

وفي مباراة هامشية بين نيوكاسل الذي لا ينافس على مقاعد اوروبية وضيفه شيفيلد يونايتد الهابط الى الدرجة الاولى، أسعد الاول جماهيره العائدة بفوزه بهدف نظيف لجوزيف ويلوك المعار من أرسنال.