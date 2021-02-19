ريس جيمس مدافع تشيلسي في حوار حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS February 19, 2021 10:58 0:59 دقيقة أكد ريس جيمس، مدافع تشيلسي، حدوثَ تفاهم سريع بين فريق البلوز ومدربه الجديد الألماني توماس توخيل محذراً من صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي توماس توخيل ريس جيمس -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة أياكس يقلب الطاولة على ليل 6:19 دقيقة رينجرز يخرج منتصراً من معركة أنتويرب 2:43 دقيقة نابولي يسقط في غرناطة 3:33 دقيقة أرسنال يكتفي بالتعادل مع بنفيكا 3:00 دقيقة روما يكسب أسبقية هامة أمام سبورتينغ براغا 4:42 دقيقة توتنهام يقطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي 4:40 دقيقة النجم الأحمر ينتزع تعادلاً دراماتيكياً من ميلان 2:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي 4:37 دقيقة يونايتد يهزم سوسييداد ويضع قدماً في ثمن النهائي 0:29 دقيقة تونس تهزم ناميبيا في كأس أمم إفريقيا للشباب