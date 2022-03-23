وأصبح الثنائي أول المنضمين إلى القاعة في دفعة عام 2022، على أن يتم ضم ستة لاعبين سابقين آخرين لاحقا.

ويعتبر روني ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بعد آلان شيرر، حيث أحرز 208 أهداف في 491 مباراة، إضافة إلى 103تمريرات حاسمة، وفاز بلقب البريميرليغ خمس مرات.

أما باتريك فييرا فيعتبر القائد الأسطوري لنادي آرسنال، ولعب للفريق اللندني في الفترة من عام 1996 وحتى 2005، وفاز بلقب الدوري ثلاث مرات، ونقش اسمه في كتاب تاريخ البريميرليغ، عندما كان قائدا للفريق الذي حقق اللقب وأنهى الموسم بلا هزيمة في 2003-2004.

