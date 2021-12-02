عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات في الدوري الممتاز بفوزه على أرسنال 3-2 يوم الخميس في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

وشهدت المواجهة تسجيل رونالدو للهدف رقم 800 في مسيرته قبل أن يبم على الهدف رقم 801 والذي أهدى من خلاله الفوز للشياطين الحمر.

وتقدّم سميث رو بهدف مثير للجدل لصالح الضيوف (13) قبل أن يعدل البرتغالي برونو فرنانديز النتيجة مع نهاية الشوط الأول (44).

ومنح رونالدو الأفضلية لمانشستر يونايتد في الدقائق الأولى من الشوط الثاني (52) وهو الهدف رقم 800 في مسيرة النجم البرتغالي لكن النروجي أوديغارد عدل النتيجة بسرعة كبيرة (54).

وعاد رونالدو ليمنح الأفضلية ليونايتد من ركلة جزاء (70) ليهدي فريقه الانقاط الثلاث والصعود للمركز الثامن بـ21 نقطة مقابل 23 نقطة للخاسر في المركز الخامس.

وسبق لرونالدو أن سجّل 5 أهداف مع سبورتينغ و450 هدفاً مع ريال مدريد و101 هدف مع يوفنتوس و115 هدفاً مع المنتخب إضافة لـ130 هدفاً مع يونايتد.

وبات رونالدو أول لاعب يصل إلى 800 هدفاً على الأقل في مسيرته الاحترافية معززاً تفوقه التاريخي على العديد من أساطير اللعبة مثل بيليه وميسي وروماريو.