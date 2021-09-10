رونالدو يظهر في أولد ترافورد September 10, 2021 11:59 0:33 دقيقة نشر مانشستر يونايتد على حسابه الرسمي في تويتر فيديو الظهورِ الأول لنجمه كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد بعد عودته مجدداً إلى الفريق بعد سنواتٍ عديدة أمضاها بعيداً عن مسرح الأحلام. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة هل ستقام كأس العالم كل سنتين؟ 0:33 دقيقة رونالدو يظهر في أولد ترافورد 0:43 دقيقة ميسي يتجاوز عدد أهداف بيليه الدولية 2:38 دقيقة البرازيل تتخطّى عقبة بيرو بنجاح 3:26 دقيقة ميسي يقود الأرجنتين لفوز باهر على بوليفيا 0:44 دقيقة نهائي تاريخي بين اليافعتين رادوكانو وفرنانديس 3:48 دقيقة أوروغواي تنتزع فوزاً ثميناً من الإكوادور 2:53 دقيقة فوز ثمين لمنتخب باراغواي 3:59 دقيقة كولومبيا تعود لسكة الانتصارات 6:19 دقيقة ليلى آني فرنانديز تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا