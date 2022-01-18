وتحدث كريس عن وصوله إلى سن الـ36 والتغيّرات التي طرأت على جسده وعقله خلال هذه المسيرة الطويلة: "أعرف جيداً جسدي وأنا على ما يرام وجسدي على ما يرام، ولكن بكل تأكيد الخبرة تعطيك إمكانية فهم عقلك وتفكيرك وأيضاً جسدك، وكل ما يخص لعبة كرة القدم. الآن أنا شخص مختلف، ولاعب مختلف، ولكن الطموح لا يزال كما هو، طموحي لم يتغير".

وفيما يتعلق بوضعية يونايتد الحالية قال: "الأمر ليس بالسهولة كما كان، لقد غيّر النادي العديد من المدربين، عندما تُغيّر دائماً تكون الأمور صعبة، وتحتاج للوقت ولكنني على ثقة أننا قادمون على المضصي قدما وعلينا التحلي بالاحترافية وأن نظهر أنفسنا في الأوقات الصعبة".

وتابع: "النادي هو عائلتنا الثانية يجب أن نكون سوياً معاً، ونحن كنا نعرف منذ البداية أن الأمور لن تكون سهلة، لكن علينا أن نؤمن بأن الأمور ممكنة وإن كان الطريق طويل".

وقال رونالدو عن إقالة زميله ومدربه السابق النرويجي أولي غونار سولشار: "إقالة سولشار كانت صعبة لأنه كان زميلي ومدربي لقد شعرت بخيبة أمل ولكن هذا جزء من كرة القدم، النادي أراد التغيير من أجل الجماهير ومن أجل أمور أخرى وعلينا أن ندعم القرارات الجديدة".

وأكمل: "السيد رالف جاء منذ عدة أسابيع لقد غيّر بعض الأشياء ولكن الأمر يحتاج لوقت حتى يمرر فلسفته كاملة".

وقال الدون: "دائماً أنا وزملائي نتحدث عن النظام، ولكن النظام بدون عقلية لا يعني شيء، عقليتك على أرضية الميدان هي كل شيء".

وفيما يتلعق بتقديم النصح للاعبين الشبان قال: "على اللاعب الكبير أن يساعد اللاعبين الشبان، كما حدث معي أنا لطالما استفدت من اللاعبين الذين كانوا أكبر مني، كنت استمع لنصائحهم، لكن التغيير يأتي دائماً من داخلك، أنا حين كنت في الـ19 والـ20 كنت أقول لنفسي يجب أن تتحسن يجب أن تمر بفترات مميزة لكن البعض لا يتقبل الانتقاد أنا لدي أطفال عندما تكون صعباً وقاسياً معهم أحيانا يفعلون العكس".