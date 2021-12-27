رودجرز يصف جدول ليستر بأنه "مُثير للسُخرية" من قبل beIN SPORTS December 27, 2021 20:36 0:48 دقيقة قبل مواجهة ليفربول، قال المدرب بريندن رودجرز إن جدول فريقِه ليستر سيتي الحالي "مُثير للسُخرية" لأنه يلعب أمام كل من مانشستر سيتي وليفربول في غضون ثمان وأربعين ساعة ويعاني من تزايد قائمة الإصابات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز برندن رودجرز ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة إصابة بن عيادة وتوغاي بفيروس كورونا 4:50 دقيقة مانشستر يونايتد يقتنص تعادلاً صعباً أمام نيوكاسل 0:33 دقيقة فيروس كورونا يضرب لونغلي وداني ألفيش 1:24 دقيقة كلوب ينتقد اللعب بشكل مضغوط في فترة الأعياد 0:48 دقيقة رودجرز يصف جدول ليستر بأنه "مُثير للسُخرية" 1:03 دقيقة توخيل يتحدث عن التحديات التي يواجهها تشيلسي حالياً 0:27 دقيقة الدحيل يعلن إصابة ساسي بفيروس كورونا 0:28 دقيقة غلطة سراي يعلن تفعيل بند شراء مصطفى محمد 1:01 دقيقة إقصاء فريقي "باريس إف سي" وليون من كأس فرنسا 0:46 دقيقة الجيش الملكي يحتج على قرار تأجيل مواجهة الرجاء