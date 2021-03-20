روبرتسون يتحدث عن معاناة ليفربول بسبب الإصابات من قبل beIN SPORTS March 20, 2021 14:07 1:36 دقيقة قال الإسكتلندي آندرو روبرتسون لاعب ليفربول، إن الإصاباتِ التي تَعرّض لها خط دفاع الفريق هذا الموسم، أمرٌ يَعجَزُ أيُ فريق في العالم ِ عن التعامل معهُ مَهما كان، وإن دورَهُ في الملعب تَغيَّرَ نتيجة لهذا الوضع. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول أندرو روبرتسون -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة مشاركة هازار في بطولة أوروبا "موضع شك" 0:46 دقيقة عملية جراحية ناجحة للاعب ميلان كالابريا 1:36 دقيقة روبرتسون يتحدث عن معاناة ليفربول بسبب الإصابات 1:01 دقيقة الأولمبياد: عدم السماح للجماهير بدخول اليابان 0:45 دقيقة فرنسا تتجه لإعفاء لاعبي إفريقيا من الحجر الصحي 1:04 دقيقة بعثة المنتخب القطري تصل إلى المجر 1:01 دقيقة كوستاريكا تعتزم مطالبة الفيفا بمعاقبة ليفانتي 1:16 دقيقة "فيفا" يصادق على بطولة "كأس العرب قطر 2021" 1:30 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الصاعد لبرشلونة "بيدري" 0:35 دقيقة بيغيريستاين "علينا مواصلة اللعب بنفس الأسلوب"