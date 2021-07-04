وكلاعب قاد فييرا أرسنال اللندني للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنكلترا أربع مرات لكنه أقيل من تدريب نيس الفرنسي في كانون الأول / ديسمبر الماضي بعد استمراره على رأس الجهاز الفني لمدة عامين ونصف.

واستقال هودجسون من تدريب كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي.

وقال فييرا الذي لعب لمانشستر سيتي في موسم 2010-2011 قبل اعتزاله كرة القدم "أنا متحمس للحصول على فرصة العودة إلى البرميرليغ والإشراف على هذا النادي العظيم، حيث سنبدأ سويًا فصلا جديدًا".

وتابع لاعب إنتر الايطالي السابق "إنه مشروع يروق لي حقًا، بعد أن تحدثت كثيرًا مع رئيس مجلس الإدارة والمدير الرياضي عن طموحاتهما وخططهما للنادي بأكمله، بما في ذلك الأكاديمية".

نجح هودسون في أربعة مواسم امضاها في بالاس في إبقاء الفريق في دوري الاضواء. الا انه كانت هناك رغبة في النادي لتجديد الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين المتقدمين في السن مع مدرب أصغر.

وقال رئيس النادي ستيف باريش "لدينا الكثير لنقوم به للاستعداد في الأسابيع المقبلة، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع باتريك و(المدير الرياضي) دوغي (فريدمان) لساتقدام بعض الوجوه الجديدة لمساعدتنا جميعًا على تقديم موسم ناجح".