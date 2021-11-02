ويملك كونتي (52 عاماً) خبرة التدريب في الدوري الإنكليزي، إذ سبق له وقاد تشيلسي بين عامي 2016 و2018.

ولدى كونتي سجلاً حافلاً بالألقاب آخرها، الدوري الإيطالي مع إنتر الموسم الماضي.

كما يملك رصيداً من النجاح مع البلوز، إذ توج بالدوري عام 2017، وحصل على كأس الاتحاد الإنكليزي في العام التالي.

وقال توتنهام في بيان "يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً لنا بعقد حتى صيف العام 2023 مع خيار التمديد".

وأقال توتنهام الاثنين مدربه سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

قناعة كبيرة

وقال كونتي بعد تعيينه "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى التدريب، والقيام بذلك في نادٍ يطمح بأن يصبح بطلاً مرة أخرى".

وأضاف "يتمتع توتنهام بأحدث المرافق وأحد أفضل الملاعب في العالم. لا أطيق الانتظار لبدء العمل كي أنقل للفريق والمشجعين الشغف والعقلية والتصميم التي لطالما ميزتني كلاعب وكمدرب".

وسبق لتوتنهام أن فاوض كونتي للأشراف عليه قبيل بداية الموسم الحالي في حزيران/يونيو لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعدما انفصل لاعب الوسط السابق عن إنتر رغم قيادته الأخير الى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 2010.

وقال المدرب الإيطالي في هذا السياق إن "اتحادنا في الصيف الماضي لم يحدث" لأنه شعر أن هذا ليس الوقت المناسب للعودة إلى التدريب بعد رحيله عن إنتر.

لكنه أضاف أن "الآن بعدما عادت الفرصة، اخترت أن أغتنمها بقناعة كبيرة".

من جهته، قال المدير الرياضي في النادي اللندني الشمالي فابيو باراتيتشي إن سجل كونتي "يتحدث عن نفسه"، في إشارة إلى خبرته الواسعة وعدد الألقاب التي حققها.

وأضاف باراتيتشي الذي يعرف كونتي جيداً إذ سبق وعمل معه في نادي يوفنتوس "أعرف عن كثب الصفات التي يمكن أن يجلبها أنتونيو إلينا، بعدما عملت معه في يوفنتوس، وأتطلع إلى رؤية عمله مع مجموعتنا الموهوبة من اللاعبين".