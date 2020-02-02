رحيم ستيرلينغ ينجو من الطرد من قبل beIN SPORTS February 2, 2020 18:12 0:57 دقيقة أثارت لقطة تدخل رحيم ستيرلينغ على مواطنه آلي في قمة الدوري الممتاز بين مانشستر سيتي وتوتنهام الكثير من الجدل بسبب احتمالية وجود طرد على نجم سيتي. رحيم ستيرلينغ -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة رحيم ستيرلينغ ينجو من الطرد 2:43 دقيقة أرسنال يتعثر مجدداً 2:15 دقيقة مباراة برشلونة وليفانتي | التغطية الخاصة 3:24 دقيقة كلام مؤثر لدجوكوفيتش بعد تتويجه الثامن في أستراليا 2:21 دقيقة تييم سعيد بمنافسة الثلاثي الأسطوري 3:54 دقيقة كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا 7:05 دقيقة دجوكوفيتش يتوّج بلقبه الثامن في أستراليا 1:15 دقيقة شاهد ردة فعل دجوكوفيتش "الغاضبة" على الحكم 1:37 دقيقة هل انحصر صراع جائزة "البيتشيشي" بين ميسي وبنزيمة؟ 2:15 دقيقة برشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب ليفانتي