واستعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام وست هام (2-3) والتي كانت الأولى له في جميع المسابقات.

وبعدما بدأ أرسنال الموسم بشكل كارثي بخسارته مبارياته الثلاث الاولى، بينها سقوطه المذل امام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في آب/أغسطس الماضي، فارتفعت الأصوات مطالبة باقالة المدرب الاسباني ميكل أرتيتا، نجح الأخير في وضع فريقه على السكّة الصحيحة، من خلال فوزه في 6 مباريات وتعادله في اثنتين منذ السقوط أمام "سيتيزنز".

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لكن ليفربول أحبط عزيمته السبت بعدما اكتسحه في مباراة أنهى "الحمر" شوطها الأول متقدمين بهدف السنغالي ساديو مانيه برأسية بعد ركلة حرة نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعاً رصيده الى 7 أهداف في الدوري، قبل أن يكشروا عن أنيابهم في الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها البرتغالي ديوغو جوتا (52) ثم المصري محمد صلاح بعد تمريرة من مانيه (73) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ11 هدفاً، وأخيراً البديل الياباني تاكومي مينامينو بعد تمريرة من ألكسندر-أرنولد (77).

ليفربول يحقق 6 انتصارات متتالية على أرضه أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي لأول مرة منذ يناير 1988



ورفع ليفربول رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس.

