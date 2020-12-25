رايت يطالب بالصبر على أرتيتا مع أرسنال من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 21:16 0:46 دقيقة دافع نجم أرسنال أيان رايت عن مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا، مطالباً الجماهير بعدم التسرع في الحكم على تجرِبتِه بالفشل، كما توقع أن يحسم التعادل موقعة الديربي أمام تشيلسي، رغم أن الأخير مرشح للفوز بنقاط المباراة. مقابلات أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة رايت يطالب بالصبر على أرتيتا مع أرسنال 0:36 دقيقة أنشيلوتي يؤكد طموحات إيفرتون بتأمين المركز الرابع 8:26 دقيقة تعرف على آخر أخبار مباراة ليستر والـ"يونايتد" 1:00 دقيقة الـ"يونايتد" لا يفكر الآن في امكانية الفوز باللقب 0:57 دقيقة قمّة مرتقبة بين لوس أنجليس ليكرز ودالاس مافريكس 4:54 دقيقة جولة في استاد "أحمد بن علي" المونديالي 1:05 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر والـ"يونايتد" 1:05 دقيقة ماذا قال لامبارد وأرتيتا قبل قمّة أرسنال وتشيلسي؟ 0:26 دقيقة سيتي يعلن إصابة ووكر وجيسوس بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو