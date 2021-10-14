رانييري سيدعو لاعبيه لتناول العشاء! من قبل beIN SPORTS October 14, 2021 10:32 0:55 دقيقة أكد كلاوديو رانييري أن مباراة فريقه واتفورد ضد ليفربول السبت المقبل ستكون معقدةً وتحتاج جاهزية قصوى مضيفاً بأنه سيدعو اللاعبين لتناول العشاءِ إذا بقيت شباكُهم نظيفة أمام الريدز. مقابلات كلاوديو رانييري الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول واتفورد -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة آيو يتحدّث عن سر اندماجه السريع في فريق السد 3:06 دقيقة قطر تشارك تحت شعار "قطر..المستقبل هو الآن" 2:37 دقيقة نادي الريان يكرم معتز برشم 2:26 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين في انتظار قرار الفيفا 1:13 دقيقة سكالوني يتحدث عن سبب نجاح المنتخب الأرجنتيني 0:40 دقيقة فابينيو: "مواجهة الأوروغواي ستكون قوية" 0:55 دقيقة رانييري سيدعو لاعبيه لتناول العشاء! 0:32 دقيقة ساو باولو يقيل كريسبو ويعيّن سيني بديلاً 3:55 دقيقة سيدات تشيلسي يحققن الفوز على أرض يوفنتوس 0:28 دقيقة ميلان يتعاقد مع المخضرم ميرانتي لتعويض غياب مانيان