رالف رانغنيك: حين لا تتصدى لهكذا فريق فإنه يمطر شباكك بالأهداف من قبل beIN SPORTS March 6, 2022 20:15 1:29 دقيقة قال الألماني رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه كان بيوم صعب حين تعرض لهزيمة قاسية ضد جاره مانشستر سيتي 4-1. مقابلات مانشستر يونايتد مانشستر سيتي رالف رانغنيك -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة موناكو يعود بنقاط المواجهة من أرض مرسيليا 0:29 دقيقة الغرافة إلى نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 0:28 دقيقة الاتحاد الليبي يواصل عروضه القوية في كأس الاتحاد 1:29 دقيقة رانغنيك: حين لا تتصدى لهكذا فريق... يمطر شباكك 2:11 دقيقة بيب غوارديولا: "الشوط الثاني كان رائعاً" 2:28 دقيقة نجما الديربي محرز ودي بروين يتحدثان عن الفوز 4:15 دقيقة ليل يُكرم وفادة كليرمون 5:15 دقيقة محرز ودي بروين .. نوتة موسيقية في فوز الـ"سيتي" 6:11 دقيقة برشلونة إلى المركز الثالث بفوزه الثمين على إلتشي 4:49 دقيقة أرسنال يهزم واتفورد ويرتقي للمركز الرابع