راشفورد يتحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر من قبل beIN SPORTS October 8, 2021 21:02 0:45 دقيقة عبر الدولي الإنكليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد عن فخره وسعادته الكبيرة بعد استلامه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر في حفل خاص أقيم في أولد ترافورد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة مديرةُ نادي نيوكاسل تتحدث عن طموحات النادي 0:45 دقيقة راشفورد يتحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية 0:29 دقيقة إنكلترا تستعد لمواجهة أندورا 0:28 دقيقة البرتغال تواصل الاستعداد لمواجهة المنتخب القطري 1:35 دقيقة لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 0:42 دقيقة لابورتا تمنّى لو أنّ ميسي عرض اللعب مجانا لبرشلونة 0:39 دقيقة رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:41 دقيقة الكشف عن روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي 1:52 دقيقة بوداوي: "قوّة الخضر تكمن في روح المجموعة" 2:56 دقيقة قمّة منتظرة بين مصر وليبيا