دوهيرتي يثني على تعاقدات توتنهام الجديدة September 22, 2020 18:03 0:56 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، أثنى الأيرلندي مات دوهيرتي المدافع الجديد في صفوف توتنهام، على الصفقتين الجديدتين في النادي الإنكليزي، بعد تعاقد السبيرز مع لاعبي ريال مدريد السابقين الويلزي غاريث بايل والإسباني الصاعد سيرخيو ريغيلون. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام غاريث بايل سيرخيو ريغيلون مات دوهيرتي -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 3:25 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 0:35 دقيقة مدرب بيرسبوليس يدعو إلى الاقتداء بالنموذج القطري 0:26 دقيقة إصابتان جديدتان بكورونا في صفوف الهلال السعودي 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يعزّز صدارته للتصنيف العالمي 2:15 دقيقة انتقادات موجهة للبروتوكول الصحي في أبطال آسيا 0:34 دقيقة "بارنيت" يكشف سراً بشأن عقد بايل مع توتنهام 0:38 دقيقة وليد عباس لاعب شباب الأهلي يُشيد بالملاعب القطرية 0:37 دقيقة إلغاء مباراة ليتون أورينت وتوتنهام بسبب كورونا