خاكبو في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS March 1, 2023 11:12 1:09 دقيقة أقرّ كودي خاكبو لاعب ليفربول والمنتخب الهولندي في لقاء خاص مع beIN SPORTS بأن الريدز يعيشون حالياً أوقاتاً صعبة مؤكداً في الوقت ذاته ثقته في عودة الفريق إلى الطريق الصحيح. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول كودي خاكبو -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة خاكبو في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:02 دقيقة مساعد كونتي يؤكد عودته هذا الأسبوع 3:29 دقيقة آرسنال يسعى لتعزيز صدارته من بوابة إيفرتون 3:28 دقيقة ليفربول لتجنّب المفاجآت أمام وولفرهامبتون 3:16 دقيقة مانشستر يونايتد يتأهب لخطوة مهمة نحو إنجازٍ ثانٍ 3:00 دقيقة مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 5:47 دقيقة عبور الثنائي بيرغاميني ورويث إلى الدور الثاني 0:48 دقيقة دورة دبي: دجوكوفيتش يعبر بصعوبة إلى الدور الثاني 2:33 دقيقة موسم تاريخي لإينر فالنسيا في الدوري التركي 1:22 دقيقة جوردان تناقش مع إينفانتينو حول تنظيم قطر للمونديال