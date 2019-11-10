حلم الثلاثين سنة بات أقرب من أي وقت مضى November 10, 2019 20:29 2:38 دقيقة آخر لقب حققه ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز كان موسم 1989-1990 ومنذ ذلك الحين مازال صاحب 18 لقبا في الدوري يسعى لاستعادة المجد الضائع بعدما سحب مانشستر يونايتد البساط من تحته محليا. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي ليفربول مانشستر سيتي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة ثنائية باييت تقود مرسيليا لتجاوز ليون وخطف الوصافة 3:08 دقيقة إشبيلية يحسم دربي الأندلس ويقترب من فرق الصدارة 4:26 دقيقة ديبالا يعيد الصدارة ليوفنتوس بفوز قيصري على ميلان 1:28 دقيقة تصرف صادم من كابتن اينتراخت فرانكفورت 2:35 دقيقة فينغر يشيد بليفربول ويؤكد صعوبة موقف مانشستر سيتي 2:38 دقيقة حلم الثلاثين سنة بات أقرب من أي وقت مضى 1:46 دقيقة كيف قيّم غوارديولا خسارة سيتي أمام ليفربول؟ 1:41 دقيقة إعداد خاص لمحمد صلاح قبل مباراة ليفربول ومان سيتي 4:36 دقيقة عنفوان بارما يُسقط روما 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020